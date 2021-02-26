Произошло тройное столкновение автомобилей на северной трассе в Томской области

На севере Томской области произошла тройная авария машин. Фото: сайт УМВД России по Томской области

25 февраля около 12 часов 45 минут на 101 километре автодороги Томск – Каргала –Колпашево произошло столкновение трех попутных автомобилей, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, автомобиль Nissan Cefiro под управлением 37-летнего водителя совершил столкновение с двигающимся впереди попутным автомобилем Renault Sandero.

После чего произошло еще одно столкновение – следующий за этими транспортными средствами автомобиль Mazda 3, совершил столкновение с попавшим в ДТП автомобилем Nissan Cefiro.

С травмами 59-летняя женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле Nissan, доставлена в больницу.