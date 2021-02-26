Спортсменка из Томской области взяла медали на первенстве РФ по конькобежному спорту

Томские спортсмены хорошо показывают себя в конькобежном спорте Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В подмосковной Коломне состоялось первенство России по конькобежному спорту среди девушек и юношей 13-17 лет. В стартах приняли участие 150 спортсменов из 33 регионов страны, в том числе трое конькобежцев из Томской области.

Воспитанница областной спортшколы олимпийского резерва, инструктор северской спортшколы «Янтарь» Валерия Сороколетова победила на дистанциях 1500 и 3000 метров. На дистанции 1000 метров, а также по сумме многоборья девушка стала второй, сообщает портал администрации Томской области. Тренирует спортсменку Юлия Субботина.