Бывший заключенный хотел переправить приятелю в колонию наркотики

Вот он - тот самый гашиш, купленный для приятеля на зоне. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Оперативные сотрудники ИК-2 УФСИН России по Томской области возле ограждения внешней запретной зоны задержали 26-летнего жителя Красноярска, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты 125 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом, сообщает сайт ведомства.

По заключению экспертов ЭКЦ регионального УМВД, в свертках было 543,8 гр гашиша.

Дело было так. Бывший осужденный, отбывший наказание в колонии строгого режима за подделку документов, освободился из колонии строгого режима ИК-2 несколько часов назад. За это время он приобрел в Томске наркотики и решил отправить их осужденному приятелю. Но попытка не удалась, теперь правонарушителю, недолго пробывшему на свободе, грозит новый срок заключения.

Материалы проверки переданы в асиновский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.