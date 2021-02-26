Завершено расследование уголовного дела томского мэра

Вчера у Ивана Кляйна была проведена операции в НИИ онкологии.

Временно отстраненный от занимаемой должности мэр Томска предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ, по обвинению временно отстраненного от занимаемой должности мэра города Томска в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности)»,- говорится в сообщении.

Напомним, что Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. 23 декабря на мэра завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери еще в 2015 году. На этом не остановились. 18 января на градоначальника возбуждено третье уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».