Коронавирус в Томске: +51 новый случай заражения

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Томской области заразился еще 51 человек, 42 томича смогли выздороветь. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 26 февраля, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 164 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 42 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 036 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 36,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,82.

За последние сутки в стране выявлено 11 086 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 428 пациентов скончались, 15 722 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 223 186 человек, 85 304 скончались, 3 783 386 выздоровели.