Сегодня евреи Томска и всего мира отмечают самый веселый иудейский праздник Пурим

В период пандемии никто не осудит верующих, если они решать провести праздник дома. Фото: twitter.com

Один из главных еврейских праздников – Пурим – в 2021 году приходится на 26 февраля. Традиционно томская община начала его отмечать в четверг вечером, после захода солнца.

Пурим, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства, считается самым веселым праздником в иудаизме. Этому празднику более 2,5 тысячи лет, он начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. В это время принято веселиться и устраивать особые карнавальные, театральные представления с угощением (пуримшпили). Также по иудейской традиции на Пурим нужно посылать подарки друг другу и давать подаяние бедным. Еврейские семьи в этот день угощают родных и близких выпечкой.

Накануне Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода поздравили евреев с праздником Пурим, пожелали им здоровья и напомнили о необходимости помогать ближним.

В еврейской общине России отметили также, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса должны соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Как сообщает РИА Новости, верующих не осудят, если они решать провести праздник дома.