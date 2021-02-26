Томские власти проводят расследование по факту недомогания нескольких воспитанников детсада №77

Сейчас в детском саду проведена дезинфекция и генеральная уборка, у работников взяты анализы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Департамент образования мэрии Томска проводит служебное расследование по инциденту в детском саду №77. Накануне несколько воспитанников почувствовали недомогание и обратились в медицинские учреждения, сообщается на портале городской администрации.

– После осмотра врачей все дети находятся дома. В детском саду выполнили все предписания Роспотребнадзора: проведена генеральная уборка, Томским областным центром дезинфекции проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях учреждения, взяты анализы для исследования у всех работников детского сада, – говорится в сообщении.

Отмечается, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил проверить питание детей в школах и детсадах города. По сообщению пресс-службы, мониторинг санитарных условий и работы пищеблоков во всех образовательных учреждениях будет проведен в ближайшее время.

Уточняется, что специалисты департамента образования также проверят состояние воспитанников детсада №77. Учреждение снова начнет принимать детей 1 марта.