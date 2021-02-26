Автомобиль УАЗ сбил пешехода на ул. Учебной в Томске

Сотрудники полиции просят очевидцев помочь установить обстоятельства ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 26 февраля, около 8:25 на улице Учебной, 8, автомобиль УАЗ совершил наезд на пешехода. Машиной управлял мужчина 1986 года рождения. Пострадавший получил травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, мужчина 1966 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Требуется помощь очевидцев, обращаться необходимо по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300.