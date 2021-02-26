Легкоатлет из Томска выиграл первенство России с личным рекордом

Томич Дмитрий Разумов преодолел 400 метров за 46,9 секунды – это лучший результат в его карьере. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло в Кирове. Участниками соревнований стали 500 спортсменов из 59 регионов страны. Томскую область на турнире представляли три атлета – Андрей Ворончук (ДЮСШ «Лидер»), Дмитрий Разумов и Владимир Соколенко (ДЮСШ № 1, областная спортшкола олимпийского резерва), сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что студент ТПУ, мастер спорта Дмитрий Разумов с личным рекордом победил в финале первенства на дистанции 400 метров.

– Дмитрий преодолел дистанцию за 46,9 секунды – это его лучший результат в карьере, – приводятся в сообщении слова тренера спортсмена, председателя федерации легкой атлетики Томской области Андрея Михайловского.

Кроме того, высокий результат на соревнованиях показал и томич Владимир Соколенко: он финишировал пятым в беге на 800 метров.