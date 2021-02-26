Завтра томичей ожидают на ярмарках выходного дня

До 1 марта в Томске закроются новогодние ярмарки, а с 10 мая заработают сезонные, где горожане смогут купить необходимую им сельхозпродукцию. Фото В. Доронина.

В выходные дни в районах Томска по традиции откроются ярмарки, на которых томичи по доступным ценам могут приобрести продукцию овощеводства, животноводства и садоводства от крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий из Первомайского, Кожевниковского, Кривошеинского, Зырянского, Асиновского, Шегарского и Томского районов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 8 утра в субботу первых посетителей примут ярмарки в Октябрьском районе - по ул.Б.Куна.20 и в пос. Светлый, 29. С 9 до 14 часов работают круглогодичные специализированные ярмарки по адресам: ул. Мокрушина,9, ул. Набережная реки Томи,29а, ул. Сибирская,11б, пр.Академический,13.

Всего, добавляют в мэрии, в 2021 году в Томске будут работать 16 ярмарок выходного дня с общим количеством чуть менее 250 торговых мест. До 1 марта закроются новогодние ярмарки, а с 10 мая заработают сезонные, на которых томичам также будет предложена сельскохозяйственная продукция. В частности, откроется специализированная ярмарка в Лоскутово по ул. Гагарина, 40, которая будет работать по субботам еженедельно с 9 до 14 часов.