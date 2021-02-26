«Томь» сыграет во Владикавказе с «Аланией» в субботу вечером

Сейчас "Томь" располагается на 21-м месте турнирной таблицы с 17 очками, однако болельщики верят в потенциал нашей команды.

Завтра, 27 февраля, в 18 часов по томскому времени, футбольный клуб "Томь" сыграет на выезде против команды "Алания Владикавказ".

Как сообщили в пресс-службе клуба, выездной матч "Томи" против "Алании Владикавказ" будет судить бригада арбитров в составе Артема Чистякова (Азов), Дмитрия Колоскова (Уфа), Артема Перова (Москва); инспектор - Алексей Резников (Ярославль), делегат - Сергей Бондарь (Московская область).

Напомним, сейчас "Томь" располагается на 21-м месте турнирной таблицы с 17 очками.