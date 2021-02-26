Транспортные проездные карты появятся в Томске в неопределенной перспективе

В марте город объявит конкурс на разработку системы оплаты пассажирских перевозок. Техническое задание уже готово.

Администрация Томска планирует решить вопрос с внедрением единых проездных карт для общественного транспорта этой весной. Торги на разработку системы оплаты начнутся в марте, рассказал томичам в YouTube заместитель мэра Владимир Брюханцев.

В прошлом году город намеревался запустить транспортные карты, но это не произошло. В начале 2021-го администрация высказала планы обсудить с жителями областного центра внедрение в городе единых проездных карт для общественного транспорта. Когда именно это может произойти, сказано не было.

- Пока не доработана единая система оплаты проезда для всех перевозчиков. Сейчас у каждого маршрута свой терминал, свой банк. Карточкой можно оплатить и теперь в любом автобусе, но невозможно суммировать поездки. Это будем решать, — рассказал журналистам Владимир Брюханцев.

Он добавил, что в марте город объявит конкурс на разработку системы оплаты пассажирских перевозок. В апреле будет известен расчетный центр, который займется внедрением единых проездных карт. Техническое задание уже готово.