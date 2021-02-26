Томским автовладельцам: новые правила техосмотра введут осенью

Новые правила проведения ТО должны были вступить в силу с 1 марта, однако правительство РФ приняло решение о переносе срока на 1 октября.

Правительство России приняло решение отложить введение нового порядка техосмотра (ТО) автомобилей на 1 октября, сообщили столичные СМИ.

Новые правила проведения ТО должны были вступить в силу с 1 марта – они включали фотофиксацию и указание месторасположения станции техобслуживания (СТО). По мнению предпринимателей, это позволило бы усилить борьбу с нелегальным выпуском диагностических карт. Однако при остающимся неизменным тарифе на услугу, оказывать ее бизнесу экономически невыгодно.

- Необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно, – цитируют СМИ слова главы правительства Михаила Мишустина.

Он поручил в ближайшее время представить проект постановления о переносе срока введения нового порядка техосмотра.