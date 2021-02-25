Полиция выясняет обстоятельства ДТП на севере Томской области, в котором погиб водитель

Опрокидывание грузового автомобиля с лесом привело к гибели водителя. Фото: сайт УМВД по Томской области

25 февраля около 13 часов 50 минут на 131 километре автодороги Колпашево – Белый яр произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем Скания в составе полуприцепа, двигаясь со стороны г. Колпашево в сторону р. п. Белый Яр, не справился с управлением транспортного средства, совершил опрокидывание на левую обочину по ходу движения.

В результате дорожно-транспортное происшествия водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения выбирать безопасную манеру вождения, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Водители, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения.