Прощай, праздник: в центре Томска начали убирать новогодние ели

На центральных площадях Томска демонтируют новогодние искусственные ели. Фото: сайт мэрии Томска

На площади Новособорной и на набережной реки Ушайки сегодня начался демонтаж искусственных новогодних елей, сообщает портал мэрии Томска.

В течение недели также было демонтировано новогоднее оформление ледовых городков.

Ранее было принято решение о поэтапном демонтаже ледовых конструкций в зимних городках для обеспечения безопасности томичей и гостей города.

Подрядчики районных администраций убрали ледяные фигуры, которые уже не отвечали требованиям безопасности.

В настоящее время подрядчики следят за состоянием ледовых горок. С 1 марта их также планируется демонтировать.