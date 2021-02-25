На севере Томской области мужчина забил насмерть земляка трубой

В северном поселке Томской области в ходе пьянки один местный житель забил другого металлической трубой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в п. Большая Грива Каргасокского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, 22 февраля 2021 года в п. Большая Грива Каргасокского района Томской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находившемуся у него в гостях односельчанину нанес ему несколько ударов предположительно металлической трубой по голове и различным частям тела. От полученных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время.

Задержанный дал признательные показания. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи Парабельского МСО проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.