Томские девушки взяли медали чемпионата и первенства страны по ушу

Томские ушуистки прекрасно показали себя на всероссийских соревнованиях в столице

В Москве завершились чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина «кунгфу-традиционное ушу»). За победу боролись 650 спортсменов из всех регионов страны, в том числе 8 ушуистов из Томской области.

По итогам соревнований Анна Балахнина дважды стала серебряным призером в чемпионате. Тренируется спортсменка в ДЮСШ № 15 у Виталия Лузина, сообщает портал администрации Томской области.

На первенстве отлично выступили Кристина Корнеева (два «серебра» и одна «бронза») и Арина Христюкова (бронзовая медаль). Девочки – ученицы школы ушу «Северный Дракон», занимаются под руководством тренера Галины Васильченко.