Депутаты: самозанятые жители Томской области смогут претендовать на государственную поддержку

Самозанятые граждане занимаются строительством и ремонтом, репетиторством, перевозкой пассажиров и т. д. Фото: Станислав Кенийз

Самозанятые граждане Томской области смогут претендовать на государственную поддержку, которая оказывается малому и среднему бизнесу. Соответствующие поправки в региональный закон депутаты Законодательной Думы Томской области приняли в двух чтениях сегодня, 25 февраля, на 55-м собрании.

– Согласно поправкам в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области» на самозанятых будут распространены те же самые формы поддержки, что и на других представителей МСП. Никаких новаций в отношении самозанятых нет, это общий подход ко всем предпринимателям региона, – прокомментировала решение председатель областной Думы Оксана Козловская.

Таким образом, самозанятым томичам теперь доступны все услуги, которые оказывает малым и средним предпринимателям центр «Мой бизнес». В частности, это льготное микрофинансирование деятельности, гарантийная помощь в виде поручительств, а также лизинговая поддержка. Помимо этого, им доступна консультационная помощь центра, поддержка в обучении, продвижении товаров и услуг.

Добавим, что 25 февраля депутаты приняли и другие поправки в региональное налоговое законодательство. Они позволят малому и среднему бизнесу максимально мягко перейти с единого налога на вмененный доход, который прекратил действие с января 2021 года, на другие системы налогообложения.