Управление Роспотребнадзора: на карантин в Томской области закрыты 9 классов

Эпидемиологическая ситуация в Томской области постепенно улучшается Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что по итогам прошедшей недели в регионе уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога.

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок, по-прежнему, регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области закрыты 9 классов в 6 школах (г. Томска, Шегарского и Парабельского районов), а также 2 группы в 2 дошкольных учреждениях Шегарского района, сообщает сайт ведомства.