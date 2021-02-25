Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

Ранее сообщалось, что сегодня в регионе выявлено еще 56 новых случаев заболевания, 48 человек выздоровели. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 25 февраля, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 308 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкология и другие. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 30 113 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 27 994, умерших 308.