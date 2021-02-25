COVID-19 в Томске: +56 новых случаев заражения

В России за сутки выявлено 11 198 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 25 февраля, в Томской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 113 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 48 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 27 994 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 34,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,88.

За последние сутки в стране выявлено 11 198 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 446 пациентов скончались, 16 102 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 212 100 человек, 84 876 скончались, 3 767 664 выздоровели.