В Первомайской районной больнице Томской области назначен новый главврач

Новый главврач Первомайской районной больницы почти 20 лет служил в ОВД. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил на должность главного врача Первомайской районной больницы Андрея Сидоренко, ранее возглавлявшего медсанчасть МВД по Томской области. Сегодня, 25 февраля, нового руководителя коллективу больницы представил начальник департамента здравоохранения региона Сергей Дмитриев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что Андрей Сидоренко в 1998 году окончил военно-медицинский факультет СибГМУ по специальности “лечебное дело”, а в 2006-м защитил кандидатскую диссертацию. В 2014 и 2019 годах прошел профпереподготовку по специальности “организация здравоохранения и общественное здоровье”.

Также с 2001 по 2020 годы проходил службу в органах внутренних дел, завершив ее в звании полковника внутренней службы. В 2015 году был назначен на должность начальника медико-санитарной части МВД России по Томской области.