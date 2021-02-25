Не смог остановиться: после ДТП с автомобилем томич сбил пешехода

27-летний томич устроил сразу два ДТП в одном месте. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 24 февраля, около 17:35 на улице 1-я Рабочая, 2 “а” произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, 27-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Skoda Superb, при выезде с второстепенной дороги не выполнил требование дорожного знака “Уступите дорогу” и столкнулся с BMW Х-6М, который двигался по главной дороге, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– После столкновения автомобиль Skoda продолжил движение, выехал на прилегающую территорию, где совершил наезд на пешехода, – уточняется в сообщении.

В результате двух происшествий 50-летняя женщина-пешеход и водитель автомобиля Skoda получили телесные повреждения.