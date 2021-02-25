Исправление через арест: жительница Томской области задолжала более 175 тысяч рублей на содержание детей

Женщина задолжала немалую сумму на содержание четырех детей и попала под административный арест.

Жительница Кривошеинского района Томской области задолжала на содержание четырех детей более 175 тысяч рублей. Женщина официально не трудоустроена, не состоит на учете занятости и живет случайными заработками, сообщает УФССП России по региону.

Уточняется, что за неуплату алиментов суд назначил ей наказание – 20 часов обязательных работ по месту жительства. Женщина была обязана безвозмездно заниматься обустройством райцентра, однако гражданка проигнорировала решение суда.

– В результате в отношении нее приставом вновь был составлен протокол. На этот раз – по факту уклонения от отбывания административного наказания (ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ). Суд, изучив материалы дела, отправил должницу под административный арест сроком на трое суток, которые ей пришлось отбыть в изоляторе временного содержания, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в отношении гражданки сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неуплату алиментов по ст. 157 УК РФ, потому что женщина не предпринимает попыток к погашению задолженности.