Томский онкодиспансер получил новый операционный стол почти за 4 млн рублей

Хирургический стол может выдержать большой вес и имеет многие дополнительные полезные сегменты. Фото: официальный телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Операционный стол с электрогидравлическим приводом и большим числом подвижных сегментов установлен в хирургическом отделении Томского областного онкологического диспансера. Стоимость оборудования, которое облегчит выполнение многих хирургических процедур, составила 3,7 млн рублей, сообщает в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

– Этот хирургический стол максимально удобен и врачу, и пациенту: он способен выдержать большой вес, имеет дополнительные сегменты, рентгенпрозрачные валики, которые помогают облегчить состояние пациента при длительных операциях, – отметил и. о. главного врача Томского областного онкодиспансера Максим Грищенко.

Также в 2021 году в рамках регионального проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями” нацпроекта “Здравоохранение” планируется дооснащение онкодиспансера оборудованием на сумму 169,5 млн рублей.