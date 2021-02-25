В Томске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при установлении тарифов на коммунальные услуги

Томская сетевая компания необоснованно увеличила тарифы на электроэнергию. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура г. Томска совместно с сотрудниками регионального УФСБ провела проверку исполнения законодательства при установлении тарифов на коммунальную услугу по передаче электроэнергии. Выяснилось, что томская компания на несколько миллионов завысила сумму в отчете о расходах на капремонт и необоснованно увеличила тарифы, сообщает на сайте прокуратуры региона.

– Проверка показала, что общество с ограниченной ответственностью «Томская территориальная сетевая компания» предоставило в орган тарифного регулирования недостоверные сведения о расходах организации на осуществление капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства, завысив их на общую сумму более 8 млн рублей. Это повлекло необоснованное увеличение тарифов на коммунальную услугу по передаче электрической энергии на 2019 и 2020 годы, – говорится в сообщении.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.