МЧС: весной есть большая вероятность подтоплений населенных пунктов Томской области

В осенний и зимний сезоны по всей Сибири шли обильные осадки; это скажется на весеннем паводке. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Сибирском федеральном округе прошло первое совещание с главами регионов по подготовке к паводкам. По прогнозам специалистов, в Томской области есть большая вероятность подтоплений населенных пунктов в результате весеннего половодья и снеготаяния, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

– В этом году в округе в период весеннего половодья ожидается сложная паводковая обстановка. Основная причина – интенсивные осадки в осенний и зимний периоды. За зиму почва в отдельных районах промерзла на глубину выше нормы. Более точный прогноз будет подготовлен специалистам гидрометцентра по завершении работы снегомерных экспедиций в горах, – говорится в сообщении.

Помимо Томской области подтопления от таяния и половодья ожидаются также на территориях Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей. Риску подтопления наледевыми водами подвержены Республика Алтай, Хакасия, Тува, Иркутская область, Алтайский и Красноярский края.

– Исходя из проведенного анализа прохождения весеннего половодья за последние десять лет, а также фактических данных по снегозапасу, толщине льда на водоемах и глубине промерзания почвы, в зону возможного подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог, – также уточняется в сообщении.

Для своевременного реагирования служб полпред Сергей Меняйло поручил активнее внедрять цифровые технологии, использовать специальные сервисы по мониторингу за гидрологической обстановкой, а также выставлять дополнительные гидропосты.