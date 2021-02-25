Самбисты из Томска завоевали медали всех проб на всероссийском турнире

Спортсмены из Томска хорошо показали себя на соревнованиях по самбо. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томские самбисты завоевали три медали на всероссийских соревнованиях “Сибирский богатырь”, которые завершились в Новосибирске. Всего в них приняли участие около 400 человек из 16 регионов России. Также наши спортсмены получили две путевки на первенство страны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В этом году турнир получился мощным, как никогда. Ежегодно он набирает обороты, и география участников растет. Сегодня соревнования по праву можно считать визитной карточкой самбо Сибири, – приводятся в сообщении слова главного судьи турнира Дениса Вышегородцева.

Отмечается, что учащаяся северской детско-юношеской спортшколы “Русь” Кристина Якубенко завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 72 кг.

Еще два призовых места заняли воспитанники томского центра спортивного и боевого самбо “Кристалл”. Алексей Котик взял “серебро” в весовой категории до 88 кг, а Ахад Камолтдинов поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 49 кг.