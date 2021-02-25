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Наука

Томские исследователи внесут свой вклад в уточнение истории Сибири

Главный упор будет сделан на анализе древних текстов
Ксения ГОРЮНОВА
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Историки до сих пор не определили, было ли присоединение Сибирского ханства освоением, завоеванием или колонизацией.

Историки до сих пор не определили, было ли присоединение Сибирского ханства освоением, завоеванием или колонизацией.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники лаборатории социально-антропологических исследований факультета исторических наук ТГУ при помощи цифрового анализа закроют пробелы в истории присоединения Сибири. До сих у ученых нет конкретной точки зрения по этому вопросу. Историки Томского госуниверситета планируют за ближайшие два года создать цифровую базу «сибирских летописей», провести анализ текстов и предложить свои варианты присоединения Сибири, сообщает пресс-служба вуза.

– Если смотреть, как схожая ситуация с присоединением Казани вошла в официальную историю, то там есть четкие оценки, единая позиция и отсутствует вариативность. Церковные и государственные тексты вписываются в русскую историю одной канвой, не вызывая противоречий, в том числе и в учебниках, – объясняет руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований ФИПН ТГУ Сергей Чернышов. – Сибирь же присоединилась не в самое удачное время: болезнь и смерть Ивана Грозного, смута и пожар в середине XVII века, который уничтожил все официальные документы. Остались только летописи, которые лишь выдвигают разные гипотезы, но не являются официальной историографией.

В ближайшие два года ученые ТГУ планируют создать цифровую базу «сибирских летописей» – оригинальных текстов, которые рассказывают о присоединении Сибири к Русскому государству. Также специалисты проведут их анализ и предложат свои варианты закрытия белых пятен в истории.

Проект реализуется в рамках Президентского гранта по поддержке молодых ученых.