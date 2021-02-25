Томские исследователи внесут свой вклад в уточнение истории Сибири

Историки до сих пор не определили, было ли присоединение Сибирского ханства освоением, завоеванием или колонизацией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники лаборатории социально-антропологических исследований факультета исторических наук ТГУ при помощи цифрового анализа закроют пробелы в истории присоединения Сибири. До сих у ученых нет конкретной точки зрения по этому вопросу. Историки Томского госуниверситета планируют за ближайшие два года создать цифровую базу «сибирских летописей», провести анализ текстов и предложить свои варианты присоединения Сибири, сообщает пресс-служба вуза.

– Если смотреть, как схожая ситуация с присоединением Казани вошла в официальную историю, то там есть четкие оценки, единая позиция и отсутствует вариативность. Церковные и государственные тексты вписываются в русскую историю одной канвой, не вызывая противоречий, в том числе и в учебниках, – объясняет руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований ФИПН ТГУ Сергей Чернышов. – Сибирь же присоединилась не в самое удачное время: болезнь и смерть Ивана Грозного, смута и пожар в середине XVII века, который уничтожил все официальные документы. Остались только летописи, которые лишь выдвигают разные гипотезы, но не являются официальной историографией.

В ближайшие два года ученые ТГУ планируют создать цифровую базу «сибирских летописей» – оригинальных текстов, которые рассказывают о присоединении Сибири к Русскому государству. Также специалисты проведут их анализ и предложат свои варианты закрытия белых пятен в истории.

Проект реализуется в рамках Президентского гранта по поддержке молодых ученых.