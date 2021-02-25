Томским владельцам аварийных домов и детям-сиротам город приобретет жилье

54 квартиры приобретет мэрия для детей-сирот и жителей аварийных домов. Фото В. Доронина.

Администрация Томска приобретет на аукционах 54 квартиры: в феврале и марте будут размещены аукционы на покупку 29 квартир для детей-сирот и 25 квартир для расселения аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

- Вчера, 24 февраля, было размещено 13 аукционов в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда на 2017 - 2025 годы», - отметили специалисты. - В марте для предоставления жилья томичам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется разместить 29 и еще 12 электронных аукционов в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда на 2017 - 2025 годы».

Они добавили, что площадь закупаемых жилых помещений составляет от 33 до 65 кв. м, подробная информация о закупках размещена на официальных сайтах https://zakupki.gov.ru/ и https://www.rts-tender.ru/.