Томичей ждут штрафы за нарушение требований силовиков

Увеличиваются штрафы за неповиновение сотрудникам ФСБ (до 4 тыс. на физических и до 70 тыс. для юридических лиц), органов государственной охраны.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, сообщил Интерфакс.

Отмечается, что, согласно документу, в статье 20.2 КоАП появились две дополнительных части - 9 и 10.

В соответствии с ними, гражданину за целый ряд финансовых нарушений в области организации массовых акций может быть назначен штраф от 10 до 20 тыс. рублей (для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тыс. рублей). Речь идет, в том числе, о том, что по принятому в конце декабря закону о контроле за финансированием митингов анонимные перечисления организаторы должны будут отдать государству.

Уточняется, что за перечисление денег на массовую акцию лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей (от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц).

Кроме того, этот же закон увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Максимальная санкция, согласно закону, останется прежней - 15 суток ареста. Но сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с 500 - 1000 рублей до 2 - 4 тыс. рублей и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Также увеличиваются штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 4 тыс. на физических и до 70 тыс. для юридических лиц), органов государственной охраны (до 4 тыс. для физических и до 40 тыс. для юридических лиц).

Повторное невыполнение требований, если оно совершено во время массового мероприятия, теперь будет наказываться штрафом от 10 до 20 тыс. рублей (сейчас - до 5 тыс. рублей), при этом штрафы для юрлиц по этой статье планируется поднять до 70 - 200 тыс. рублей (сейчас 50 - 100 тыс. рублей). В качестве санкции также сохраняется арест сроком до 30 суток, добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.