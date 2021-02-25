Томичам о коронавирусе: медики рекомендуют проверять уровень антител

Для того, чтобы выяснить, как долго иммунитет остается с переболевшими COVID-19 или вакцинированными, необходимы длительные наблюдения.

Многие жители Томска, перенесшие коронавирус, задаются вопросом, когда лучше пройти вакцинацию. В столичных СМИ недавно появился комментарий по этому поводу Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Он назвал оптимальное время, когда переболевшим коронавирусом необходимо, по его мнению, пойти на вакцинацию от COVID-19.

Эксперт посоветовал контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. По его словам, после перенесенной болезни лучше сдать анализы на антитела.

- Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие, - подчеркнул Чепурнов. - Если уровень антител сильно снизится и приблизится к так называемой «серой зоне», когда он находится между положительным и отрицательным значениями, и неясно, есть ли еще антитела, то можно пройти вакцинацию.

Напомним, ранее инфекционист и педиатр Елена Мескина уточнила: для того, чтобы выяснить, как долго иммунитет остается с переболевшими COVID-19 или вакцинированными, необходимы длительные наблюдения. По ее словам, наличие антител не равнозначно иммунитету к инфекции.