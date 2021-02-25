Погода в Томске 25 февраля 2021: снежные заносы, порывы ветра, мороз

Снег и мороз до -15 ожидают томичей сегодня, 25 февраля. Будьте осторожны на дорогах, советуют синоптики и инспекторы ГИБДД.

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем -13, -15 °С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

В регионе также будет облачно с прояснениями. Снег, местами сильный, по крайнему северу без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем -18, -23, местами до -28, по югу -11, -16°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.