Сегодня в Томске «Елка желаний» исполнила мечту двух местных подростков

"Елка желаний" исполняет мечты российских ребят

17-летний Илья Шарепа и шестилетний Кирилл Батрацкий из Томска мечтали проехать в кабине машиниста поезда, о чем они сообщили на сайте благотворительной акции «Елка желаний». Сегодня, 24 февраля, их мечта сбылась. Вместе с заместителем губернатора по социальной политике Иваном Деевым они проехали в кабине машиниста электропоезда «Тайга – Томск» от станции «Томск-1» до «Томск-2», сообщает портал администрации региона.

Несмотря на юный возраст и проблемы со зрением, Кирилл очень активен – занимается спортом, музыкой, театром, является многократным победителем всевозможных творческих конкурсов. В преддверии новогодних праздников Кирилл стал участником всероссийского проекта «Елка желаний», поделившись заветной мечтой – попасть в кабину машиниста. Похожее желание было и у Ильи, который из-за особенностей здоровья ограничен в передвижении, тем не менее, часто ходит со своими родными на станцию наблюдать за поездами. С раннего детства он хотел стать машинистом.

– Очень рад, что сегодня мы с железнодорожниками смогли реализовать мечты юных путешественников. Мы завершаем «Елку желаний -2020», которая длилась по всей стране больше двух месяцев. Хочу поблагодарить всех неравнодушных томичей, которые искренне откликнулись на акцию и исполнили мечту тех, кто больше всего нуждается в нашей заботе, – отметил Иван Деев.

«Елка желаний» – всероссийская акция благотворительного проекта «Мечтай со мной», который вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В Томской области ее участниками стали 70 человек. Это дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, одинокие пожилые люди.