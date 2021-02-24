В Томской области взят под стражу нечестный бизнесмен, который занимался ремонтом дорог

Ремонт дорог - прекрасная кормушка для предпринимателей-мошенников Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора томской коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, в декабре 2019 года генеральный директор томской коммерческой организации заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Томска на сумму свыше 82 миллиона 400 тысяч рублей.

В период времени с декабря 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый подготовил и предоставил департаменту справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Впоследствии на расчетный счет коммерческой организации были перечислены денежные средства согласно муниципальному контракту, из которых подозреваемый похитил более 9 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведены обыски по месту проживания подозреваемого и в коммерческой организации, изъята документация, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.