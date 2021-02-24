Завтра синоптики ожидают на юге Томской области снег, метель и сильный ветер

Зима продолжает показывать характер в Томске - то мороз, то обильные снегопады Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России региона, опираясь на прогноз Томского ЦГМС,сообщает о том, что завтра, 25 февраля, по югу области и городу Томску ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП », – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. При порывах ветра следует держаться подальше от шатких конструкций.