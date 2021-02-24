Силовики разберутся с оказанием жителям Спутника некачественных коммунальных услуг

Правоохранители стоят на страже прав жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Органами прокуратуры г. Томска проведена проверка размещенных в средствах массовой информации и социальных сетях сведений о ненадлежащем качестве воды в поселке Спутник, сообщает сайт ведомства.

Прокуратурой Октябрьского района г. Томска установлены факты непринятия органами местного самоуправления областного центра мер к надлежащей организации работы при подключении поселка Спутник к централизованным сетям, в том числе отсутствия должного взаимодействия с организациями, оказывающими коммунальные услуги, и непринятия решения об определении гарантирующей организации для внутрипоселковых муниципальных сетей.

В действиях организации, оказывающей жителям услуги водоснабжения, вскрыты нарушения, связанные с неуведомлением потребителей поселка о предстоящем переключении сетей и отключении холодного водоснабжения.

По указанным фактам прокурор района внес исполняющему обязанности мэра города Томска и руководителю унитарного муниципального предприятия «Муниципальная управляющая компания» представления, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура г. Томска с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Томской области и департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области организовала отбор проб воды, подаваемой жителям поселка.

Согласно протоколам лабораторных исследований в пробах горячей и холодной воды установлено превышение нормативов по мутности, запаху, железу и нефтепродуктам.

В этой связи прокурор города направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре г. Томска.