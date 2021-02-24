Томские танцоры завоевали целый «букет» наград на чемпионате и первенстве СФО

Томские танцоры высоко держат спортивную марку региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Красноярске завершились чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по танцевальному спорту. В турнирах приняли участие более 600 спортсменов от 7 до 18 лет из восьми регионов России. Томские танцоры стали обладателями четырех золотых, трех серебряных и пяти бронзовых медалей в разных возрастных группах, сообщает портал администрации региона.

Три первых места в разных конкурсных программах завоевали Захар и Варвара Лозовские (клуб «Элегия»). Победителями в европейской программе стали Игорь Твердовский и Юлия Горина (северская ДЮСШ гимнастики).

«Серебро» завоевали Глеб Самигуллин и Кира Журавель (ДЮСШ № 15), Константин Валикаев и Дарья Драган (клуб «Альянс» ТГАСУ), а также Никита Перминов (клуб «Бит Бомбит»).

Бронзовые награды получили Денис Назаренко и Виктория Чечина, Константин Валикаев и Дарья Драган, Максим Шагиахметов и Юлия Галишева (клуб «Альянс» ТГАСУ). Сразу две «бронзы» – у Глеба Самигуллина и Киры Журавель (клуб «Движение»).

Тренируют победителей и призеров Наталья Губарь, Иван Лозовский, Сергей Киреев, Анастасия Копнина, Константин Поляков, Ирина и Василий Журавель, Татьяна Крук, Дмитрий Титов, Галина и Евгений Зайцевы.