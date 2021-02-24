Нужны очевидцы: в Томске совершен ряд наездов на пешеходов

В Томске и других городах региона происходит множество наездов на пешеходов, часто прямо на переходах. Фото: сайт УМВД России по Томской области

22 февраля около 11 часов 43 минут на улице Большой Подгорной, 145, на остановке общественного транспорта, автомобилем Honda Odyssey под управлением 45-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, который переходил проезжую часть для посадки в трамвай. В результате происшествия 22-летний мужчина-пешеход с травмами доставлен в больницу.

22 февраля около 13 часов 19 минут на улице Розы Люксембург, 47 автомобилем Hyundai Getz под управлением 23-летнего мужчины-водителя совершен наезд на женщину-пешехода, которая переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 72-летняя пешеход с травмами доставлена в больницу.

22 февраля около 23 часов 15 минут во дворе дома по улице Дизайнеров, 7 автомобилем Волга Siвеr под управлением 42-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, который двигался по прилегающей территории. В результате происшествия 22-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в больницу.

Требуется помощь очевидцев данных дорожно-транспортных происшествий, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.