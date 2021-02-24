СК Томской области возбудил уголовное дело по факту гибели работника Асиновского водоканала

48-летний сотрудник “Асиновского водоканала” погиб вчера, 23 февраля, в темное время суток.

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту гибели работника при проведении аварийно-ремонтных работ подземной водопроводной трубы в Асино. Мужчину засыпало землей, он погиб, сообщает пресс-служба ведомства.

– По предварительным данным, 23 февраля 2021 года в ночное время в г. Асино при проведении сотрудниками МУП АГП «Асиновский водоканал» аварийно-ремонтных работ подземной водопроводной трубы возле жилого дома в результате обвала земляной насыпи погиб 48-летний сотрудник указанного предприятия, – говорится в сообщении.

Дополняется, что уголовное дело возбуждено по признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.