COVID-19 в Томске: +54 новых случая заражения

За сутки в Томской области не зафиксировано летальных исходов от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 24 февраля, в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 057 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 27 946 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

За последние сутки в стране выявлено 11 749 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 383 пациента скончались, 12 218 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 200 902 человека, 84 430 скончались, 3 751 562 выздоровели.