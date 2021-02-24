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Происшествия

Мужчина погиб при возгорании металлического вагончика в Асиновском районе Томской области

ЧП произошло рано утром
Ксения ГОРЮНОВА
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Пожарные ликвидировали возгорание спустя 20 минут после получения сообщения.

Пожарные ликвидировали возгорание спустя 20 минут после получения сообщения.

Сегодня, 24 февраля, в 07:05 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в металлическом вагончике на въезде в деревню Тихомировка Асиновского района Томской области. Сейчас пожар ликвидирован, внутри специалисты нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

– Вагончик выгорел внутри, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Внутри пожарными было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения, – говорится в сообщении.

Пять человек и две единицы техники участвовали в тушении, возгорание было ликвидировано спустя 20 минут после получения сообщения. Причина пока устанавливается.

ЧП