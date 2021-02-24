Томский пенсионер в третий раз стал жертвой телефонных мошенников и перевел им 400 тысяч рублей

Пожилой томич снова стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение о хищении денежных средств. Пострадавшим оказался местный житель 1949 года рождения, он перевел на “безопасный счет” более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Телефонные мошенники действовали по привычной схеме: позвонили пенсионеру с неизвестного номера и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Затем они сказали томичу, что его личный кабинет пытаются взломать.

– В целях обеспечения безопасности счета злоумышленники убедили пожилого томича пройти к банкомату, обналичить все имеющиеся денежные средства и положить их на безопасный счет. Потерпевший, доверившись мошеннику, выполнил все инструкции, в результате чего перевел на номер счета злоумышленника более 400 000 рублей, – говорится в сообщении.

К сведению томичей: УМВД России по Томской области не рекомендует отвечать на звонки с номеров, начинающихся на +7495… или +7499… Если все же вас обманули, нужно незамедлительно заявить об этом в полицию и обратиться в банк.