Влияние Солнца: до 5 марта в Томской области возможны помехи в теле- и радиовещании

Помехи в ТВ-изображении и звуке радио будут длиться от нескольких секунд до 15 минут.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в регионе возможны помехи и перерывы в теле- и радиовещании. Они продлятся до 5 марта и связаны с весенней интерференцией – явлением, когда Солнце оказывается позади спутников связи, создавая кратковременные перебои в вещании.

– Солнце – мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебивать телесигнал, – сообщил начальник производственно-технического отдела в томском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Максим Южаков.

Отмечается, что большинство пользователей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения, но в период солнечной интерференции специалисты не исключают кратковременных “замерзаний” картинки, распада на пиксели или даже ее полного исчезновения. В радиоэфире возможны перебои звука. Длится помехи могут от нескольких секунд до 15 минут.

Добавляется, что в Томской области это явление продлится до 5 марта с максимальной вероятностью возникновения перебоев с 13:02 до 13:20. Жители региона также могут узнать график возможных перерывов трансляций в каждом населенном пункте на сайте РТРС или в мобильном приложении “Телегид”.