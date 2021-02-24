Вниманию томичей: больше банков смогут выдавать льготные кредиты по программе «Семейная ипотека»

Первоначальный взнос по льготной ипотеке для российских семей составляет 15% стоимости жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще больше российских банков смогут выдавать льготные кредиты гражданам, которые собираются приобрести жилье с помощью программы «Семейная ипотека». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается 22 февраля на официальном сайте government.ru.

Ранее участниками программы могли стать только кредитные организации, которые успели подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Новое постановление это ограничение отменяет.

Теперь при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы. Кроме того, функции оператора программы переданы от Минфина России акционерному обществу «ДОМ.РФ» как единому институту развития в жилищной сфере.

Напомним, «Семейная ипотека» появилась в 2018 году. По условиям программы заемщикам гарантируется ставка по кредиту на покупку дома или квартиры не более 6%. Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 млн руб., для других территорий – 6 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.