Вакцинация от COVID-19 стартовала в домах-интернатах Томской области

Вакцинация прививкой «Гам-КОВИД-Вак» проводится только с разрешения врачей и самих пенсионеров. Фото: Ксения Высотина

Прививки от COVID-19 уже поставили сотрудники и жители домов-интернатов Чаинского и Бакчарского районов. Вакцинация проходит по добровольному согласию пенсионеров и с разрешения врача. Медики выезжают по специальному графику в стационарные социальные учреждения, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в соцучреждениях поставили уже более ста человек. Вакцинация прошла успешно. У нескольких человек зафиксирован подъем температуры, что является нормой для этой прививки, – сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения региона Римма Волошина.

В Томской области всего работает 7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и 3 психоневрологических. В них живут 1 627 человек, средний возраст которых составляет 70 лет. Эти учреждения уже 10 месяцев работают в особом режиме в связи с пандемией коронавируса: действует масочный режим, проводится дезинфекция и противовирусная терапия.