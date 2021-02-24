Томские педагоги сразятся в «Рыцарском турнире»

В турнире принимают участие 24 работника из 23 муниципальных образовательных учреждений Томска. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

25 февраля в актовом зале педагогического колледжа состоится III Открытый городской конкурс среди мужчин – работников муниципальных образовательных учреждений Томска «Рыцарский турнир-2021». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Темой конкурса стала «Богатырская наша сила!». В этом году проведение конкурса приурочено к празднованию Дня защитника Отечества. В турнире принимают участие 24 работника из 23 муниципальных образовательных учреждений Томска.

Среди конкурсантов: 15 учителей, 2 преподавателя-организатора ОБЖ, 2 педагога дополнительного образования, 2 заместителя директора, а также преподаватель хореографии, культорганизатор, специалист по комплексному обслуживанию зданий.

На 1-й конкурсный этап были представлены видеоролики о себе, подготовленные участниками, и представления-характеристики на конкурсантов от образовательных учреждений. В финал прошли 6 участников из школ №№ 3, 19, 39, 40, 43 и детской школы искусств № 4. В финале конкурсанты представят «Самопрезентацию» в тематике конкурса, сразятся в «Рыцарском поединке», выполнят «Творческое задание».

По итогам конкурса будет определён «Победитель Рыцарского турнира - 2021», лауреаты и победитель интернет-голосования. Посмотреть финал городского конкурса «Рыцарский турнир-2021» можно по ссылке.