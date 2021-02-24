В Томской области из-за пожара два человека попали в больницу

Причина пожаров пока не установлена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 23 февраля, пенсионерка пострадала при пожаре в жилом доме на ул. Алтайской, 107 в Томске. Женщина отправилась угарным газом, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

Как сообщает ведомство, пожар произошел вечером 23 февраля в квартире на первом этаже в пятиэтажке. Площадь пожара составила 1 кв. метр, в жилище обгорели стена, линолеум и вещи.

До приезда пожарных из квартиры эвакуировали пенсионерку 1947 года рождения, она отравилась угарным газом и попала в больницу. Из дома спасли еще двух человек. Причина пожара пока не установлена.

Также сообщается, что во вторник утром случился пожар в Асиновском районе в деревне Мало-Жирово в котором мужчина получил ожоги.

В 7:49 поступило сообщение о возгорании 2-квартирного брусового жилого дома по ул. 40 лет Победы.

Сгорела обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи крытого двора. Снаружи обгорели стена дома и фронтон на площади 30 кв.м. Внутри квартиры обгорели стены в коридоре 1,5х3 м и в кухне 3х3 м. Выгорел также пристроенный дощатый крытый двор 17х3м, в котором находился автомобиль LADA Kalina.

Общая площадь пожара составила 94,5 кв.м.

По словам спасателей, 58-летний мужчина получил термические ожоги пламенем лица, рук, поясницы площадью 7-10 %. Доставлен в хирургическое отделение Асиновской районной больницы.

Причина пожара устанавливается.