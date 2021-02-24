Игра в прятки: жительница Томской области скрывалась от приставов в подполье

Женщину несколько раз пытались привлечь к ответственности, однако она игнорировала извещения о вызове на прием.

Жительница Томской области пряталась в подполье, чтобы не платить сыну алименты, но была найдена и привлечена к ответственности, сообщает пресс-служба судебных приставов.

По словам ведомства, лишенная родительских прав 32-летняя жительница Колпашевского района задолжала на содержание своего сына 156 тыс. рублей. Женщина не трудоустроена, на учете в Центре занятости населения не состоит.

Женщину несколько раз пытались привлечь к ответственности, однако она игнорировала извещения о вызове на прием. Сибирячку неоднократно пытались доставить в отделение судебных приставов принудительно, но дома застать ее не удавалось. Мать неплательщицы, у которой предположительно проживала женщина, утверждала, что давно не видела дочь. Между тем соседи говорили обратное – женщину периодически встречали в магазине и на улице.

В очередной раз приставы приехали в дом матери должницы. Осмотрев все комнаты, они решили открыть подпол, где и была обнаружена неплательщица.

Женщину увезли в отделение и составили протокол о привлечении к административной ответственности. После рассмотрения протокола суд назначил наказание – 20 часов обязательных работ. В случае, если после отбывания наказания алиментщица не начнет выплачивать долг, ее ждет привлечение к уголовной ответственности.