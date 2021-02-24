24 февраля в Томске отключат свет сразу на нескольких улицах

Без электричества на несколько часво останется шесть домов в Томске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 февраля, «Горсети» отключат электричество в нескольких домах в Томске. Причина — плановый ремонт оборудования, сообщается на сайте компании.

С 9 до 12 часов не будет света в домах по адресам: Иркутский тракт 190, 198. С 9 до 17 часов электричество выключат на ул. Междугородная, 28; с 9 до 14 часов будет обесточен дома на ул. Иртышская, 21.

С 10 до 16 часов подачу электричества ограничат в домах по адресам: Аникино пос. Крутоярский, пос. Синий утес, мкр. Крутоярский. С 13 до 17 часов света не будет на Иркутском тракте, 212; с 14 до 17 часов электричества не будет в доме на ул. Невского Александра, 3. Более подробная информация на сайте компании.